LU.CA abre residências artísticas e promete todo o apoio técnico

Por Rita Costa 08 Setembro, 2021 • 14:16

Um palco, luzes, som e uma equipa técnica à disposição. É o que o LU.CA quer oferecer aos artistas das áreas do teatro, dança, música, vídeo, cinema e poesia que queiram desenvolver projetos de criação para crianças e jovens. Vocacionado para o público infantojuvenil, este teatro de Lisboa decidiu abrir residências artísticas no próprio teatro.

Susana Menezes, a diretora artística acredita que esta é uma forma de apoiar os criadores no desenvolvimento dos seus trabalhos e colmatar uma lacuna identificada no panorama da criação artística em Portugal: o acesso a espaços de ensaio em palco. "Sentimos que muitas vezes os artistas chegam à sala do LU.CA e percebem que ali dispõem duma série de equipamento que talvez tivesse sido muito útil durante o processo de criação", afirma.

Susana Menezes destaca a importância de conhecer com tempo o palco do LU.CA.

Além de puderem usar todo o espaço da sala, os artistas vão poder contar com a ajuda da equipa técnica e de cena do teatro e podem explorar a iluminação, o som, o vídeo e o movimento da maquinaria existente.

As residências artísticas acompanhadas vão decorrer em 2022, aproveitando os momentos de menor atividade no teatro. "No calendário de programação os tempos de verão são tempos mais vazios e mais disponíveis, desde logo, porque nós somos um teatro que trabalha em exclusivo para crianças e jovens, e as crianças e jovens estão de férias durante o período de verão", explica Susana Menezes.

"É muito importante conseguirmos dar cada vez mais condições aos artistas para criarem os objetos que desejam para as crianças e jovens."

Cada residência artística tem a duração de uma semana e dá-se preferência a candidaturas de projetos de criação para crianças e jovens. O período de candidaturas arranca esta quarta-feira e prolonga-se até 20 de outubro. Os resultados devem ser conhecidos um mês depois. As residências vão ter a duração de uma semana e a primeira vai realizar-se de 20 a 24 de junho de 2022. O regulamento está na página da internet do LU.CA e pode ser consultado aqui.