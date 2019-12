Luis Miguel Cintra com Camilo

© Levi Martins

Camilo Castelo Branco tem várias peças de Teatro, e Luis Miguel Cintra nesta procura para encontrar outras palavras, encontrou-as, onde todos as podemos ler, na Net, e juntou outros textos e a partir de duas peças , "Entre a Flauta e a Viola" e "Patologia do Casamento" e outros textos de Camilo Castelo Branco e fez esta Canja de Galinha, entre parentes, Com miúdos. Com este ponto de partida e com ajuda da companhia Mascarenhas Martins e do Museu da Marioneta, Luís Miguel Cintra, cria este espetáculo, aparentemente tão simples, com uma história de amor. Uma história transportada para estes dias, com um simples rapaz universitário, que se apaixona por esta jovem de famílias ricas do Porto. Camilo, com Luís Miguel Cintra, onde apesar de tudo, ainda faz uma pequena participação como ator.

CANJA DE GALINHA (COM MIÚDOS) A partir de duas peças de teatro (Entre a Flauta e a Viola e Patologia do Casamento) e outros textos de Camilo Castelo Branco. Com: Ana Amaral, Duarte Guimarães, Ivo Alexandre, Joana Manaças, João Reixa, Rafaela Jacinto, Sérgio Coragem, uma breve intervenção de Luís Miguel Cintra e a voz de Luísa Cruz, Dramaturgia e encenação , Luís Miguel Cintra, Direção de produção e comunicação Levi Martins, Assistência de encenação produção Maria Mascarenhas, Figurinos Ana Simão, Cenografia e desenho de luz Luis Miguel Cintra com o apoio de Rui Seabra, Montagem de cenário, operação de luz e som Rui Seabra

Canja de Galinha com miúdos, de Luís Miguel Cintra e com a companhia Mascarenhas Martins está no Museu das Marionetas, em Lisboa, no Convento das Bernadas, de terça a quinta às 19h00, Sexta e sábado às 21h30 e no domingo às 17h30, ainda até 29 de dezembro.