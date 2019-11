Lulu, de Wedekind, em Cascais

© Ricardo Rodrigues

Lulu é uma grande peça, de cinco atos e Carlos Avilez quis ficar com tudo, apenas fez uns retoques no quinto ato, Wedekind, quis ter a Lulu de corpo inteiro, com todas as Lulus dentro da mesma mulher. Lulu é esta mulher, ou várias mulheres, que não deixa que se aproximem de mais, que mata os amantes. No final, depois de vários anúncios Lulu entregasse ao Jack o estripador e é morta, esventrada, esta é a Lulu De Frank Wedekind, com Carlos Avilez.

LULU, de Frank Wedekind, versão | dramaturgia Miguel Graça, encenação Carlos Avilez, cenografia | figurinos Fernando Alvarez, direcção de montagem Manuel Amorim, contra-regra | montagem Rui Casares, desenho som surround | operação de som Hugo Neves Reis, assistência de montagem | operação de luz Jorge Saraiva, assistência de encenação Rodrigo Aleixo, execução de figurinos Rosário Balbi, fotografias de cena Ricardo Rodrigues, registo vídeo do espectáculo MiguelÂngelo Audiovisuais, produção | comunicação Paula Fernandes, produção executiva Raul Ribeiro

interpretação Bárbara Branco, Diogo Mesquita, Elmano Sancho, Francisco Monteiro Lopes, Isac Graça, Joana Bernardo, João de Brito, João Pecegueiro, Luiz Rizo, Miguel Loureiro, Rafael Carvalho, Rita Calçada Bastos, Rodrigo Cachucho, Ruy de Carvalho, Sérgio Silva

Lulu está no Teatro Mirita Casimiro, com o teatro Experimental de Cascais e fica de quarta a sábado às 21h00 e domingo às 16h00, até 15 de dezembro.