Lusco Fusco: música ao pôr do sol

Ao final das tardes de sábado e domingo, sempre às 20h da noite, com exceção do espetáculo de Matay, este domingo 27, antecipado para as 18h30, 10 atuações, num terraço, ao ar livre e bem no centro da cidade de Lisboa.

Abertura com António Zambujo já neste dia 26 de Junho às 20h, depois Matay dia 27 excecionalmente às 18h30 e ao longo dos seguintes fins de semana, Gisela João, Tiago Nacarato, D.A.M.A., Elisa Rodrigues, Agir, Irma, Carolina Deslandes e Rita Redshoes no fecho, no dia 25 de Julho.

São ​​​​​​​10 as propostas musicais ao longo de 5 fins de semana, com muitos novos trabalhos para conhecer, alguns recentemente editados e outros até a sair por estes dias.