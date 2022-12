Má Educação, da Formiga Atómica

© Estelle Valente

Que educação é esta? Que escola é esta? O que é que se pode ensinar aos alunos? Inês Barahona, que escreve o texto, afirma sem rodeios, que não encontrou boa educação só má, daí esta título do espetáculo, Má Educação.

Sem querer apresentar nenhuma solução, mas sim acicatar, no fundo o que já está pensado, esta má educação e neste caso do espetáculo só podia correr bem, coreografia de Victor Hugo Pontes e música de Helder Gonçalves dos Clã, mas tudo num ringue de boxe, com luvas e tudo!

Um piano que está em cima do palco, com cauda, com uma bailarina, uma atriz e uma criança, e a encenação de Miguel Fragata.

São três round"s, sempre com o piano de cauda em fundo, pesado como o símbolo da escola, três rondas, três momentos

Esta é a tensão que existe entre a escola que existe e a escola que desejamos, e o futuro, há sitio para esta escola nesse futuro, aqui o Teatro e a Dança lutam, mas estão no mesmo ringue, no mesmo palco, é o futuro a convocar uma revolução.

ENCENAÇÃO Miguel Fragata TEXTO Inês Barahona COREOGRAFIA Victor Hugo Pontes INTERPRETAÇÃO Ana de Oliveira e Silva, Carla Galvão e Teresa Gentil PARTICIPAÇÃO ESPECIAL Vitória Fragata INTERPRETAÇÃO LGP Valentina Carvalho e Cláudia Braga MÚSICA Hélder Gonçalves DESENHO DE LUZ Rui Monteiro CENOGRAFIA Fernando Ribeiro FIGURINOS José António Tenente DESENHO DE SOM Nelson Carvalho OPERAÇÃO DE SOM Nelson Carvalho e Tiago Correia DIRECÇÃO TÉCNICA E OPERAÇÃO DE LUZ Luís Ribeiro CONSTRUÇÃO DE CENOGRAFIA Josué Maia ORIENTAÇÃO DOS ATELIERS DE PESQUISA Inês Barahona, Vera Alvelos e Manuela Pedroso DOCUMENTÁRIO VÍDEO Joana X e Nuno Marques PRODUÇÃO EXECUTIVA Luna Rebelo e Sofia Bernardo COMUNICAÇÃO Maria Salgado e Rita Tomás (consultoria) PRODUÇÃO Formiga Atómica COPRODUÇÃO Teatro Municipal Do Porto . Campo Alegre, A Oficina/Centro Cultural Vila Flor e São Luiz Teatro Municipal APOIOS PNA - Plano Nacional das Artes, CCB - Centro Cultural de Belém, CEA - Centro de Experimentação Artística da Moita, EGEAC Galerias Municipais, Fundação Arpad-Szenes Vieira da Silva

Má educação, agora para o publico em geral, depois de sessóes para as escolas, sexta feira 16 de dezembro, às 20h00, e sábado, 17 de dezembro, às 15h00 e também às 20h00, no Teatro S.Luiz, em Lisboa.