"Machine Gun foi top." Alive 2023 correu "bem", mas já há quem faça pedidos para o próximo ano

No último dia de festival, no Passeio Marítimo de Algés, Machine Gun Kelly, Sam Smith e Queens of the Stone Age fizeram as delícias do público.

Por Maria Ramos Santos com Carolina Quaresma 09 Jul, 2023 • 10:03

O último dia de NOS Alive, no domingo, contou com Machine Gun Kelly, Queens of the Stone Age e Sam Smith no palco principal. Os festivaleiros fazem um balanço positivo dos três dias de concertos no Passeio Marítimo de Algés, mas já deixam pedidos para a edição do próximo ano.

"Para o ano, queremos um bilhete com tudo incluído. Se não houver bilhetes com tudo incluído, nós que vimos há dez anos, não voltamos cá, ou seja, nós queremos um preço de 500 euros com tudo incluído: cerveja, comida, bebida, dormida, tudo incluído. Fazemos questão de cá estar, porque fazemos parte da mobília e queremos um bilhete com tudo", diz à TSF um festivaleiro, considerando que os três dias de NOS Alive correram "bem", mas "o cartaz podia ser um bocadinho melhor nas segundas linhas". "Passar de Queens of the Stone Age para Sam Smith não faz qualquer sentido", refere.

Para este festivaleiro, o melhor concerto deste ano foi Machine Gun Kelly. "Foi espetacular. Queens of the Stone Age foi bom, Sam Smith também, mas Machine Gun [Kelly] foi top."

A 15.ª edição do NOS Alive terminou no domingo, com as atuações de, entre outros, Queens of the Stone Age, Sam Smith, Tash Sultana, Angel Olsen, Boys Noize, Jesus Quisto e Yen Sung, entre outros.

A edição do próximo ano já está marcada: vai acontecer nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2024, como habitualmente no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, num espaço que a autarquia quer ver alargado até à Cruz Quebrada.