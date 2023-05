Mais de 50 mil pessoas passaram pela edição deste ano do JN North Festival

© Igor Martins/Global Imagens

Ao longo de todo o fim de semana estiveram mais de 50 mil pessoas no JN North Festival. Os números da organização superaram as próprias expectativas, adianta Jorge Veloso. O diretor do evento garante que não deseja que o festival seja o maior do país, mas antes quer que se torne num "festival boutique".

Nem nas melhores previsões, Jorge Veloso esperava um sucesso tão grande. Depois de ter chovido em todos os dias de festival e de, mesmo assim, ter "um dia completamente esgotado" no sábado, o diretor da Vibes and Beats afirma que esta edição do evento "superou as expectativas".

Jorge Veloso garante que "foi cumprido" o objetivo de "chegar às 50 mil pessoas nos três dias" de festival. Agora, com a fasquia elevada, considera que, em termos de público, superar o sucesso desta edição "será difícil".

No entanto, o diretor do evento deixa uma garantia. "Nós não queremos ser o maior festival, queremos ser o boutique festival, com mais condições para as pessoas, com um grande cartaz, mas também que não se resuma só ao palco principal, queremos ter várias experiências indoor e outdoor", realça, em entrevista à TSF.

Ao longo de três dias foram mais de 20 os concertos que tiveram lugar na Alfândega do Porto e há alguns que surpreenderam Jorge Veloso, "como os Bomba Estéreo, os Chemical Brothers ou os brasileiros [que atuaram no segundo dia, como Ivete Sangalo ou Ana Castela], com os milhares de fãs que sabiam as músicas todas".

Há seis anos, o festival mudou-se para a Alfândega do Porto e é aí que se deverá manter em 2024, uma vez que já se tornou tradição realizar-se naquele espaço, adianta Jorge Veloso. Um hábito que o diretor da Vibes and Beats diz que "custou criar, mas que já está enraizado".