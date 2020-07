"Mal jogado, Daniel." Bruno Nogueira regressa à SIC em setembro

Bruno Nogueira colabora com a TSF © Paulo Spranger/Global Imagens

Bruno Nogueira é aposta da SIC para a rentrée televisiva, em setembro. O humorista volta à estação de Paço de Arcos, depois de se ter notabilizado no programa "Levanta-te e Ri".

Em comunicado, Daniel Oliveira, diretor-geral de Entretenimento da Impresa, adianta que "o Bruno Nogueira, pela originalidade, pelo desassombro criativo e pela capacidade de fazer bem qualquer desafio a que se proponha, é um ativo muito relevante para a SIC. A sua vontade incondicional em querer desenvolver na SIC as suas ideias está a par da nossa ambição de continuar a inovar e a criar conteúdos com impacto na sociedade. É um orgulho podermos ter uma equipa de elite, que a chegada do Bruno vem robustecer."

O humorista fala numa oportunidade irrecusável, com destaque para a liberdade criativa assente no novo projeto. "A liberdade criativa que o Daniel Oliveira e a SIC me oferecem é, mais do que nunca, uma oportunidade irrecusável. Agradeço o convite e a confiança demonstrada neste meu regresso à SIC, e espero estar à altura daquilo a que me proponho", indica.

Em pleno comunicado, Bruno Nogueira faz uso do humor e lembra os bons resultados que a SIC tem conquistado. "Para o Daniel Oliveira, será o fim de uma época dourada. Nos livros de história da televisão, o Daniel será sempre recordado como «aquele a quem tudo corria bem, até ter contratado o outro». Bem jogado, Bruno. Mal jogado, Daniel".

Bruno Nogueira colabora com a TSF, com um programa semanal. No "Tubo de Ensaio", o humorista junta-se a João Quadros e aborda, de forma humorística, a atualidade nacional e internacional.

Além de humorista, Bruno Nogueira é também ator, apresentador e argumentista. Recentemente, estreou a peça "Deixem o Pimba em Paz", que marcou o regresso dos espetáculos culturais às salas portuguesas. "O Último a Sair", programa da RTP, é também da autoria de Nogueira.

Recorde-se que durante o confinamento, provocado pela pandemia da Covid-19, Bruno Nogueira lançou um projeto no Instagram. "Como é que o Bicho Mexe" juntou milhares de pessoas em direto, e culminou numa "arruada" por Lisboa à procura de luzes de Natal. Ao longo dos diretos, Bruno Nogueira conversou com inúmeras personalidades, como Cristiano Ronaldo, Salvador Sobral e Nuno Markl.