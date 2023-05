"Mal Viver", "Viver Mal" de João Canijo

O realizador João Canijo com algumas das atrizes que entram nos seus dois filmes © Tobias Schwarz/AFP

Por Teresa Dias Mendes 11 Maio, 2023 • 16:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pode fazer um-dó-li-tá, ver os dois filmes de seguida ou ir em dias diferentes. "Mal Viver" e "Viver Mal" fazem caminho separados, mas as sombras das personagens de um pairam sobre o outro. A família de mulheres, proprietária do hotel, em "Mal Viver", e os clientes que frequentam o hotel em Viver Mal. É o mesmo elenco, o mesmo cenário, mas são retratos diferentes sobre mães, uma espécie de tudo sobre más mães. João Canijo resume assim: "o 'Mal Viver' é um filme sobre como a ansiedade da responsabilidade de ser mãe, pode impedir de ser mãe carinhosamente, o 'Viver Mal' (inspirado nas peças de August Strindberg) é como as mães são absolutamente terríveis". Rita Blanco tem outra perceção. "O 'Mal Viver' fala da impossibilidade de ser mãe, porque não se foi amada como filha, o 'Viver Mal' é quase como se fosse os estereótipos do horror das mães, de serem más".

Ouça o que dizem João Canijo e Rita Blanco sobre os dois filmes 00:00 00:00

Depois do Urso de Prata em Berlim para "Mal Viver", prémio Melhor Longa-Metragem na competição nacional do Indie Lisboa, Melhor Realizador no Festival de Cinema Internacional do Uruguai e o Grande Prémio e Prémio do Público no Festival de Las Palmas, o díptico "Mal Viver"/"Viver Mal" chega esta quinta-feira às salas portuguesa. "Gostava que fizesse uma bilheteira honrosa, vamos ver."

O realizador releva o que espera da estreia 00:00 00:00

Às atrizes do costume, Rita Blanco, Anabela Moreira e Cleia Almeida, junta-se a jovem Madalena Almeida, num elenco que conta ainda com Beatriz Batarda Leonor Silveira Nuno Lopes e Rafael Morais. A fotografia é de Leonor Teles.

"Mal Viver" e "Viver Mal" dão também o mote para um documentário assinado por Rita Blanco e pela sua filha Alice Nascimento e que deve estrear até ao final do ano.

Ouça o que a atriz Rita Blanco contou à TSF sobre o documentário 00:00 00:00

Veja os trailers dos dois filmes:

"Mal Viver"

"Viver Mal"