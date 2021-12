Manel Cruz atua nos Maus Hábitos esta quinta-feira

Manel Cruz © André Rolo / Global Imagens

Manel Cruz atua esta quinta-feira no Maus Hábitos, naquele que será um dos últimos eventos do espaço este ano. À TSF, o músico revelou que, para o concerto de logo, vai trazer músicas do álbum mais recente e outras que ainda não foram gravadas.

"Trago alguma coisa. Há músicas que nunca gravei, coisas até mais velhas que o Vida Nova e que eu nunca gravei. Tenho outras que já fiz depois. Trago também umas músicas feitas no confinamento, inclusive uma fresquinha que fiz há apenas algumas semanas atrás", revelou.

Questionado sobre se iria trazer mais músicos ao placo esta noite, Manel Cruz afirma que apenas se faz acompanhar por um ukelele e uma guitarra acústica, tocados pelo próprio no que considera ser um registo mais intimista.

A partir da próxima semana, os bares e discotecas vão estar encerrados e passa a ser obrigatório apresentar teste negativo em eventos ao vivo.

Manel Cruz reconhece que, apesar de as medidas não afetarem a sua agenda de concertos, deixam o setor numa posição difícil.

"Se, por um lado, estamos a promover uma cultura de cuidado e de proteção, ao mesmo tempo acabamos por estar também a promover este descontrolo. Isto é uma situação muito complexa. Eu não estou a dizer que estão a fazer bem mas também pergunto quem é que faria substancialmente melhor? Evidentemente que há contradições e contrassensos e não se pode só pensar em termos de infetados mas tem que se pensar também nos danos que se provocam, não é à economia mas às pessoas. É uma questão muito complexa", explicou Manel Cruz.

É, assim, a última oportunidade deste ano para assistir a um concerto mais intimista do vocalista dos Ornatos Violeta no Porto, esta quinta-feira à noite, pelas 21h.