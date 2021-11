"Marafados" invadem Lisboa

© Pixabay

Por Maria Augusta Casaca 19 Novembro, 2021 • 07:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

À campanha de rua a Capital Europeia da Cultura Faro deu o nome de "Marafados para ganhar". E são esses "marafados" que vão até Lisboa, no próximo domingo." Vamos ter um conjunto de autocarros e de motas que vão até Lisboa, com cerca de duas centenas de pessoas, e vamos fazer um cordão humano para simbolicamente entregar a candidatura no Ministério da Cultura, no Palácio da Ajuda", revela o chefe de divisão de cultura do Município de Faro.

Ouça aqui a reportagem completa 00:00 00:00

Bruno Inácio, também coordenador do projeto de Capital Europeia da Cultura 2027, explica que este tem sido um longo processo que tentou envolver os agentes culturais da região mas também todos aqueles que quiseram dar a sua opinião." Tivemos, e ainda temos uma banca no mercado municipal de Faro, ao lado das bancas da fruta e do peixe, onde estiveram pessoas a recolher ideias, a explicar o que era a candidatura", exemplifica.

Lisboa, Porto e Guimarães já foram capitais europeias da Cultura mas a sorte nunca calhou ao sul de Portugal. A autarquia de Faro considera que já é tempo." Estamos numa posição ao nível geográfico que nos permite lançar um conjunto de temas europeus", afirma o coordenador do projeto. O tema das migrações, o diálogo intercultural e também um conjunto de questões que têm a ver com as alterações climáticas são temas que podem ser abordados por esta candidatura.

No domingo a comitiva vai dar um mini-espetáculo frente ao Ministério da Cultura onde a Banda Filarmónica de Faro e o Coral Ossónoba irão interpretar os Hinos de Portugal e da Europa.