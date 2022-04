Marcelo assina decreto de luto nacional para esta terça-feira em homenagem a Eunice Muñoz

Marcelo Rebelo de Sousa © José Sena Goulão/Lusa (arquivo)

Marcelo Rebelo de Sousa já assinou o decreto que estabelece luto nacional para esta terça-feira, 19 de abril, devido à morte da atriz Eunice Muñoz.

"O Presidente da República assinou ontem o Decreto que estabelece luto nacional, na terça-feira 19 de abril, em homenagem a Eunice Muñoz", pode ler-se numa nota publicada no site oficial da Presidência da República.

Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura, revelou à TSF na sexta-feira de manhã que o Governo tencionava decretar "luto nacional no dia do funeral" de Eunice Muñoz.

As cerimónias fúnebres da atriz Eunice Muñoz decorrem na Basílica da Estrela, em Lisboa, esta segunda e terça-feira, seguindo depois o funeral para o Cemitério do Alto de S. João, onde o corpo será cremado.

A informação foi dada à agência Lusa pelo filho da atriz, acrescentando que o velório decorrerá entre as 17h00 e as 22h30 de segunda-feira e entre as 10h00 e as 15h00 de terça-feira.

Entre as 15h00 e 16h00 de terça-feira, será celebrada uma missa de corpo presente, na Basílica da Estrela, estando a cerimónia de cremação no cemitério prevista para as 17h00, precisou António Muñoz.

Eunice Muñoz morreu esta sexta-feira, no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, segundo o filho da atriz, tendo completado em novembro 80 anos de carreira.

Em abril do ano passado, Eunice Muñoz foi condecorada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada, cerca de três anos depois de ter recebido a Grã-Cruz da Ordem de Mérito.