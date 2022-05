Marcelo condecora Simone de Oliveira com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito

Por TSF 27 Maio, 2022 • 19:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou esta sexta-feira Simone de Oliveira com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito. A cerimónia decorreu no Palácio de Belém.

Em fevereiro, numa entrevista à TSF a propósito do último concerto da carreira, realizado no Coliseu dos Recreios, recordou a longa carreira. A artista recordou o percurso de 65 anos como "extraordinário", com tanto de maravilhoso como de difícil.

Ouça as declarações de Simone de Oliveira à TSF 00:00 00:00

Simone de Oliveira nasceu em Lisboa em 11 de fevereiro de 1938. Começou a cantar na rádio aos 19 anos, marcando o início de uma carreira com 65 anos. Participou no Festival da Canção, representando Portugal na Eurovisão com "Sol de Inverno" e "Desfolhada".