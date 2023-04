Chico Buarque agradece a Bolsonaro "pela rara fineza de não sujar o diploma" do Prémio Camões

Por TSF 24 Abril, 2023 • 17:19 Partilhar este artigo Facebook

Chico Buarque de Holanda recebeu esta segunda-feira o Prémio Camões referente a 2019 e não deixou atacar Jair Bolsonaro, ex-Presidente do Brasil, pelos sucessivos adiamentos da entrega do Prémio.

Num toque de ironia, agradeceu ao ex-Presidente Jair Bolsonaro pela "rara fineza de não ter sujado o diploma do Prémio Camões" e por ter deixado o espaço da assinatura do Presidente do Brasil para Lula da Silva, dizendo que o fascismo é um perigo presente "no Brasil e em todo o mundo".

Depois de agradecer a vários presentes na cerimónia e de demonstrar alguma emoção, Chico Buarque falou em especial do pai que "receberia o prémio com muito mais propriedade", ele que também combateu a ditadura militar no Brasil e "ajudou na fundação do Partido dos Trabalhadores".

E atirou: "Tinha antepassados negros e indígenas, que os meus antepassados brancos quiseram apagar."

Chico Buarque referiu que já viveu fora do Brasil e é "uma experiência a não repetir", mas que é bom saber que tem em Portugal "uma porta aberta".

"Por mais que eu publique livros, gosto de ser reconhecido no Brasil como compositor de música popular e em Portugal como o gajo que um dia pediu para lhe levar um cravo e alecrim", manifestou Chico Buarque, provocando risos na plateia.

Marcelo questiona se faria impressão a algum português chamar "língua de Chico Buarque" como equivalente de "língua de Camões"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, questionou esta segunda-feira se faria impressão a "qualquer português ou lusófono" utilizar a expressão "a língua de Chico Buarque", como equivalente ao termo "a língua de Camões", pelas "palavras cantadas" pelo músico brasileiro.

Marcelo Rebelo de Sousa e Lula da Silva entregam esta segunda-feira o Prémio Camões a Chico Buarque de Holanda, que foi sucessivamente adiado desde 2019 por Bolsonaro e pela pandemia.

Marcelo Rebelo de Sousa comparou ainda a atribuição deste prémio a Chico Buarque, com a entrega do Nobel da Literatura a Bob Dylan, dizendo que "são dois Everestes".