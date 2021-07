Marcelo felicita Tiago Rodrigues pela escolha para diretor do Festival d'Avignon

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Nuno Veiga/Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou esta segunda-feira o ator, dramaturgo e encenador português Tiago Rodrigues por ter sido escolhido para diretor do Festival d'Avignon, em França.

"Felicito o encenador, dramaturgo e ator Tiago Rodrigues pela nomeação como diretor do Festival de Avignon, fundado por Jean Vilar em 1947", afirma o chefe de Estado, numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Nesta mensagem de felicitações, realça-se que Tiago Rodrigues, atual diretor do Teatro Nacional D. Maria II, venceu a penúltima edição do Prémio Pessoa e "tem sido nos últimos anos um dos nomes mais celebrados do teatro português e europeu".

"Convidado para encenar Saramago na Royal Shakespeare Company, está hoje em Avignon com 'O Cerejal', de Tchékhov, com Isabelle Huppert, espetáculo de abertura oficial da 75.ª edição do Festival", refere-se ainda na mesma nota.

Tiago Rodrigues foi nomeado o próximo diretor do Festival d'Avignon, funções que assumirá a partir de 01 de setembro de 2022 por um período de quatro anos, renovável uma vez, sucedendo a Olivier Py.

A estreia da mais recente peça de Tiago Rodrigues marca hoje o arranque da 75.ª edição do Festival d'Avignon nesta localidade francesa.

Em 1946, o Festival d'Avignon começou por ser uma mostra de artes plásticas organizada por René Char, Christian Zervos e Yvonne Zervos, à qual se juntou Jean Vilar, ator e encenador, com três peças de teatro.

A primeira presença de Tiago Rodrigues no Festival d'Avignon aconteceu em 2015, onde apresentou a peça "António e Cleópatra", tendo voltado nos anos seguintes com diferentes trabalhos.