Marcelo recorda Salavisa, "professor tão exigente quanto generoso"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enalteceu hoje a memória do bailarino e coreógrafo Jorge Salavisa, recordando-o como um "professor tão exigente quanto generoso" cuja missão de formação nunca seria terminada.

"Despedimo-nos hoje, já com saudade, de um homem invulgar, um bailarino virtuoso, um professor tão exigente quanto generoso, que ajudou a formar e deu palco aos mais talentosos bailarinos portugueses. Elevar o ballet nacional a um nível superior, aberto, tangível, ao alcance de todos: foi este o seu maior propósito - 'um sonho', assim definia Jorge Salavisa a sua missão, nunca impossível, nunca terminada", pode ler-se na mensagem publicada na página da Presidência da República.

O chefe de Estado salienta que recebeu a notícia da morte de Salavisa, hoje, aos 81 anos, com "profunda tristeza" e envia condolências a família e amigos.

Antes, já a ministra da Cultura, Graça Fonseca, recordou Salavisa como um homem que "ajudou a definir a cultura em Portugal".

"O que a dança contemporânea é, hoje, em Portugal tem o cunho muito particular deste artista e pedagogo exemplar. O seu papel à frente do Ballet Gulbenkian e da Companhia Nacional de Bailado fizeram de Portugal um país pioneiro na relação entre coreógrafos, bailarinos e público", acrescentou o Ministério da Cultura.

Também o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, afirmou hoje ter recebido "com muita tristeza" a notícia da morte do bailarino e coreógrafo, considerando que é "consensualmente o nome mais importante da dança em Portugal".

A morte de Jorge Salavisa, que dirigiu o Ballet Gulbenkian e a Companhia Nacional de Bailado (CNB), foi confirmada à agência Lusa por fonte oficial da CNB.

Nascido em Lisboa, em 1939, Jorge Salavisa iniciou os estudos de dança com Ana Máscolo e prosseguiu a sua formação artística em Paris, com Victor Gsovsky e Lubov Egorova, ingressando a seguir no Grand Ballet du Marquis de Cuevas, onde permaneceu até à extinção dessa companhia, em junho de 1962.

Entre 1977 e 1996 foi diretor do Ballet Gulbenkian, companhia que acabou por ser extinta em 2005.

Em 1998, assumiu a direção da CNB, mantendo-se no cargo até 2001. Jorge Salavisa também presidiu ao Organismo de Produção Artística, entidade gestora do Teatro Nacional de São Carlos e da CNB, entre maio de 2010 e janeiro de 2011.

Ao longo da carreira, trabalhou com bailarinos e coreógrafos de renome como Bronislava Nijinska, Robert Helpmann, Daniel Seillier, Nicholas Beriosoff, Maria Fay, Roland Petit, Mary Skeaping, John Taras, entre outros.