Marcelo saúda "exemplo de vida" de Gonçalo Ribeiro Telles

Gonçalo Ribeiro Telles comemora 98 anos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou esta segunda-feira o arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles no seu 98.º aniversário, considerando-o um "espírito visionário" e um "exemplo de vida" no qual todos deveriam "refletir e meditar".

"O arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles é das pessoas mais admiráveis que tenho o privilégio de conhecer. Os seus 98 anos, feitos hoje, são um exemplo de vida no qual todos deveríamos refletir e meditar", afirma o chefe de Estado, numa mensagem divulgada no portal da Presidência da República na Internet.

Marcelo Rebelo de Sousa elogia Gonçalo Ribeiro Telles "pela rara coerência de princípios e valores, entre os quais avulta o amor profundo ao seu país e aos seus concidadãos" e "pela dedicação corajosa e indomável à proteção do planeta, e da beleza dos seus frágeis equilíbrios".

"Pelo seu espírito visionário, que o levou, antes de todos nós, a antecipar problemas com que hoje nos confrontamos - e que teriam um perfil bem diverso se, em devido tempo, tivéssemos escutado os seus avisos sábios. Por tudo isto, e muito mais, felicito calorosamente Gonçalo Ribeiro Telles, desejando-lhe muitos e bons anos da sua vida luminosa e feliz", acrescenta.

Há três anos, Marcelo Rebelo de Sousa condecorou o arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles com a grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique, "em homenagem aos relevantes serviços que prestou ao país e em celebração do seu 95.º aniversário".

Na altura, o Presidente da República considerou que "Portugal tem uma dívida de gratidão" para com este arquiteto paisagista, fundador do Partido Popular Monárquico (PPM), do qual depois se afastaria, e do Movimento do Partido da Terra (MPT), descrevendo-o como "cidadão corajoso e empenhado, homem de profundas convicções" que se bateu "pela democracia e pela liberdade antes e depois do 25 de Abril de 1974".