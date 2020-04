Marchas populares de Lisboa canceladas

© Tiago Petinga/Lusa

A Câmara Municipal e a EGEAC decidiram cancelar as marchas populares de Lisboa, previstas para 12 de junho, "seguindo as recomendações da DGS para reforçar o confinamento e distanciamento social" devido à pandemia de Covid-19.

Numa nota enviada à TSF, a Câmara Municipal de Lisboa adianta que o tema "Amália Rodrigues" transitará para a edição de 2021, "permitindo que todo o trabalho realizado (arcos, cenografia, figurinos), possa ser rentabilizado no próximo ano". As candidaturas para 2020 serão automaticamente consideradas para a edição do próximo ano.

Também a edição de 2020 dos Casamentos de Santo António está cancelada.

A elevada concentração de pessoas que marca os Arraiais Populares "é incompatível" com a sua realização, mesmo que se registe até julho uma eventual redução de contágios e do número de infetados no país, justifica a autarquia.

