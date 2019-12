Maria João Luis nas Cheias do Tejo

© Vitorino Coragem

João Monge que escreve o texto, chama-lhe noturno para voz e concertina, José Peixoto que escreve a música, escreve-a para três contrabaixos. É um lamento em voz alta de quem perdeu quase toda a família nas maiores cheias que há memória em Portugal, no Ribatejo e à volta de Lisboa em 1967. Maria João Luís encenou esta ideia que também se agarra à sua própria pele. Não há apenas uma voz, a de Ermelinda, os três contrabaixos também são personagens, parte desta encenação de Maria João Luís. Este é um poema narrativo de João Monge, na voz de uma menina e da mãe, que numa madrugada de chuva, ficaram sem nada, nada, apenas um fio de voz.

Texto JOÃO MONGE Encenação MARIA JOÃO LUÍS Interpretação MARIA JOÃO LUÍS e os músicos MIGUEL LEIRIA PEREIRA SOFIA QUEIROZ ORÊ-IBIR e SOFIA PIRESMúsica JOSÉ PEIXOTO para três contrabaixos Cenografia JOSÉ CARRETAS Desenho de luz PEDRO DOMINGOS, Ass. de encenação e design gráfico CLARISSE RICARDO Produção executiva RITA COSTA, Ass. de produção FILIPE GOMES Fotografia de cena VITORINO CORAGEM Pintura do cartaz SOLEDAD LAGRUTA Direcção de produção PEDRO DOMINGOS Uma produção TEATRO da TERRA 2019

Ermelinda do Rio, é o ultimo espetáculo do ano, na ronda que está a fazer, pelo país, esta noite está no Forum Municipal Luísa Todi, em Setúbal, às 21h30.