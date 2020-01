Maria Stuarda, Ópera no S.Carlos

© créditos reservados

Maria Stuarda, de Donizetti, é uma ópera com um dos momentos mais sombrios e por isso também mais trágicos da dinastia Tudor, aqui numa produção do Teatro dell"Opera di Roma, mas também com vozes portuguesas como é o caso da voz barítono de Luís Rodrigues, Luis Rodrigues é Talbot, uma espécie de confidente, a favor de Maria Stuarda. Maria Stuarda de Donizetti é uma obra dramática, com dois atos, que parte do romance de Schiller que tinha mais personagens e que fica reduzida a apenas 6, mas ainda assim com a morte da rainha, é o drama na essência mais pura, No confronto entre Maria Stuarda e Elisabetta. Numa encenação muito crua, para dar toda a luz às vozes das personagens, uma ópera trágica, mas ao mesmo tempo romântica, com velas em todo o palco, numa encenação mais preocupada com o canto e o drama.

Direção Musical Fabrizio Maria Carminati, Encenação Andrea De Rosa, Cenografia Sergio Tramonti, Figurinos Ursula Patzak, Desenho de luz Pasquale Mari, Coro do Teatro Nacional de São Carlos, Orquestra Sinfónica Portuguesa, Elisabetta: Alessandra Volpe, Maria Stuarda Ekaterina Bakanova, Leicester Leonardo Cortellazzi, Talbot Luís Rodrigues, Cecil Christian Luján, Anna Kennedy Rita Marques

Maria Stuarda, de Donizetti, récita esta noite no Teatro Nacional S. Carlos, em Lisboa, às 8 da noite, e ainda 29, 31 e dia 2 de fevereiro às 4 da tarde.