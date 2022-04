Maria Teresa Horta: a homenagem ao grito das mulheres

Maria Teresa Horta © Gonçalo Villaverde / Global Imagens (arquivo)

Por Teresa Dias Mendes 21 Abril, 2022 • 18:42

Maria Teresa Horta sai pouco de casa. Não vai ao festival, mas estará ligada à distância. "Toda a poesia que eu conheço, é um grito sempre. Contra ou a favor. Lembro-me logo das mulheres e do fascismo. É uma coisa tremenda, de vez em quando acordo, penso que estou nessa altura e digo: 'Ai Maria Teresa, calma...' Temos de cuidar muito bem da liberdade que temos."

A homenagem ronda a obra poética da escritora, no ano e no mês em que se celebram os 50 anos das "Novas Cartas Portuguesas". O tempo corre para trás na memória de Maria Teresa Horta, lamentando o silêncio que caiu em Portugal sobre os textos escritos em parceria com Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa: "Na altura em que se publicaram, obviamente que houve burburinho, falou-se, mas depois nunca mais ninguém quis saber, passaram-se anos, e ficou tudo indiferente. Falavam-me de França e de outros países, mas em Portugal nunca mais ninguém falou do livro, mas sempre que sai uma nova edição, esgota."

Ainda me sento na cama a ler as novas cartas

"Sim, de vez em quando sento-me na cama a ler e a ver se ainda me lembro de quem são os textos. Cada uma escreveu o que queria, juntávamo-nos uma vez por semana e líamos em voz alta. Foram nove meses certinhos, nove meses unidas. Estávamos entusiasmadas. Foram dos dias mais maravilhosos da minha vida." De abril a dezembro de 1971, é essa a época recordada por Maria Teresa Horta. A primeira edição da obra foi publicada em abril de 72, e destruída três dias depois pela censura, que a considerou uma obra de conteúdo pornográfico e atentatório da moral pública.

Maria Teresa Horta não hesita em afirmar que As Novas Carta Portuguesas continuam atuais: "Eu penso que a situação da mulher mantém-se com uma atualidade enorme. Há uma diferença, claro que há, mas em relação à luta das mulheres, não é uma coisa assim tão diferente." Por isso deu também o seu contributo ao espetáculo que estreia esta quinta-feira no Teatro Nacional Dona Maria II , "Ainda Marianas", para continuar a celebrar as Novas Cartas, na voz das jovens mulheres de hoje.