Marionetas e Formas Animadas em Festival, FIMFA 22

Work, espectaculo de abertuta do FIMFA 22 © créditos reservados

Por José Carlos Barreto 13 Maio, 2022 • 07:30

O FIMFA, volta aos palcos, embora Luis Vieira, um dos diretores do Festival, em parceria com Rute Ribeiro, diga não é um regresso do Festival, houve sempre edições.

O FIMFA nunca parou, aproveitou todas as oportunidades, como o vírus, diz Luis Vieira.

22 anos de marionetas e formas animadas e Luis Vieira lança o tema desta edição e Agora, o que fazer?! E agora futuro?, com tudo o que pode trazer, a tecnologia e os robots.

Os robots, que podem pensar e fazer coisas, as marionetas que nos salvam, as formas animadas que fazem qualquer espetáculo, e o cenário pode ser ele também forma animada como o espetáculo de abertura esta noite, Work.

No programa dezanove espetáculos de dezoito companhias e criadores de vários países: Bélgica, França, Holanda, Itália, Israel e Portugal, com doze estreias nacionais e uma estreia absoluta.

O FIMFA Lx22 vai estar em vários sitios da cidade de Lisboa: São Luiz Teatro Municipal, Teatro

Nacional D. Maria II, LU.CA - Teatro Luís de Camões, Museu de Lisboa - Palácio

Pimenta, Teatro do Bairro, Teatro Taborda, Museu Nacional do Teatro e da Dança,

Centro Cultural da Malaposta, Cinemateca Portuguesa.

O FIMFA é um lugar de discussão, formação e de reflexão sobre o teatro de marionetas contemporâneo. Para além dos espetáculos, estão marcadas uma série de atividades paralelas, com workshops, apresentação de filmes, encontros com os criadores.

Uma edição que traz o futuro agora mas também o ancestral da marioneta como o regresso sempre do bonecos de Santo Aleixo, e também espetáculo de rua com insetos gigantes no Palácio Pimenta

FIMFA, Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, começa hoje e fica até 5 de junho em vários sitios da cidade de Lisboa.