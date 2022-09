Marisa Liz © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

A cantora dos Amor Electro, banda agora em pausa por tempo indefinido, estreia-se a solo com uma canção inédita de António Variações, que o próprio nunca editou, intitulada "Guerra Nuclear". A produção ficou a cargo de Moullinex, Luís Clara Gomes, com coprodução da própria Marisa Liz.

"Guerra Nuclear" conta ainda com uma surpresa, já que há a oportunidade de ouvir a própria voz de António Variações, retirada da gravação original em cassete.

Marisa Liz diz sobre esta oportunidade única de dar voz a uma canção inédita de António Variações:

"Caiu um presente do céu." Foi o que senti quando soube que esta canção era para mim. Tinha nas mãos a mensagem mais pura e forte que queria sentir e que queria cantar. Tinha e tenho nas mãos a tristeza de saber que infelizmente esta mensagem continua a fazer sentido. Fui invadida de certeza, caíram-me lágrimas de amor e desejos de paz. Fui invadida de urgência, era e é urgente passar esta mensagem do mestre. É urgente termos paz. O Variações sabia disso. Caiu um presente do céu. Para todos. Vamos ouvi-lo."

Tendo conhecimento da existência de um tema inédito de António Variações que abordava a temática da ameaça da guerra nuclear, e tendo em conta o contexto atual, a família de António Variações e os seus publishers, Rossio Music, decidiram divulgar este tema, alertando para o "delírio nuclear", sendo ele uma ameaça (verdadeira ou não) cada vez mais presente no dia-a-dia.

Sobre a data da autoria da canção, segundo o representante dos herdeiros de António Variações, "é impossível datar, mas deve ter sido em finais de 1983, uma vez que a gravação em cassete já tem um instrumental considerável, ou seja, possivelmente com a banda Variações".

Marisa Liz foi escolhida para dar voz a esta composição inédita de António Variações. A cantora escolheu Moullinex - Luís Clara Gomes - para, em conjunto, produzirem o tema, trazendo a sonoridade de António Variações para 2022.