Marta Ren anima Aliados na contagem decrescente para o novo ano

É a contagem decrescente para 2020 que vai ter Tiago Nacarato e Miguel Araújo na grande avenida portuense na noite da passagem de ano. A festa começa a ser preparada já este sábado e com outro nome da cidade do Porto, Marta Ren.

A cantora confessou à TSF a felicidade de voltar a atuar na sua cidade e, desta vez, com uns convidados muito especiais; os músicos da Orquestra de Jazz de Matosinhos.

Marta Ren chega a palcos portugueses depois da edição de uma nova música. "Worth It" surgiu depois do álbum "Stop, Look, Listen" e de uma tournée em que assinou mais de 80 espetáculos por toda a Europa.

Depois de tanta estrada - das palmas mas também do cansaço - e depois de encontrar o equilíbrio necessário, Marta já gravou nova música, prepara novo álbum para 2020, e entretanto regressa a um palco na sua cidade natal já este sábado com a promessa de novidades ao vivo.

O palco é o local certo para encontrar ou descobrir uma das grandes vozes da musica nacional, com a soul e o funk sempre presentes na alma desta cantora que já deu a voz a projectos como Sloppy Joe, The Bombazines ou The Funkalicious.