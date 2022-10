Materialidade e Imaterialidade com várias matérias

© Créditos Reservados

(IM)MATERIALITY, é uma reflexão para ver em vários materiais e muito processos, e várias maneiras de apresentar, desde a pintura, a fotografia, escultura, desenho, missangas, textil, instalação, de cerca de 35 artistas de Portugal, mas também Angola, Moçambique, África do Sul, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe, Burkina Faso, Namíbia, Holanda, Alemanha e Brasil. Material e imaterialidade, uma das curadoras da exposição, Graça Rodrigues, aponta essa direcção de pensamento, que está desde logo espelhado no titulo da exposição Im Materiality.

A dimensão do ser humano está aqui repartida em três grandes secções: O Corpo e a Terra, Plasmic e Plastikós, entre a materialidade e a imaterialidade e a terceira O Espírito e o Céu.

Secção 1 - O Corpo e a Terra

Ligado aquilo que marca o fisico do que é o Corpo, traz todas as noções de substancialidade, presença e tangibilidade, evocando as dimensões material, espacial e visível dos seres vivos, incluindo humanos, animais, plantas e árvores.

Secção 2 - Plasmic e Plastikós, entre a materialidade e a imaterialidade.

A antiga noção grega Plastikós, é relativo aquilo que é a ação humana, modelar barro ou cera, talhar pedra, madeira ou ossos. As artes plásticas dão lugar às técnicas ou às propriedades formais, espaciais, cromáticas e a tudo que é possível fazer com a matéria.

Secção 3 - O Espírito e o Céu

pôr em causa a imaterialidade, "O Espírito e o Céu" centra-se na intangibilidade e no que é dado como invisível ou como não-físico e não-corpóreo. Assim, a imaterialidade pode referir-se à luz e ao vazio ou ser associada à respiração, espiritualidade, religiões, mitologia ou misticismo. línguas, símbolos e narrativas orais, música, danças, máscaras, e cerimónias rituais.

A imaterialidade e a materialidade, num reflexão em voz alta em vários materiais, de vários lugares, com muito olhares.

(IM)MATERIALITY, exposição coletiva internacional, no Centro de Artes de Águeda Ainda até 15 de janeiro de 2023.