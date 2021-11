Matuttini de Morti, em estreia moderna

© créditos reservados

O maestro João Paulo Janeiro, numa visita a Viseu, encontrou este manuscrito, com uma nova versão do chamado requiem Português, Matuttino de Morti de David Perez e vai ser esta noite, de segunda feira 1 de novembro, apresentado na igreja matriz de Oeiras, em estreia moderna.

Esta noite vai ser apresentada esta versão da obra, embora uma outra para orquestra tenha sido apresentada em 2005, na passagem do aniversário do terramoto de Lisboa de 1755, com o maestro João Paulo Janeiro que agora sublinha que esta é uma outro versão uma prática que fez escola em Portugal, reduzir as obras de orquestra a agrupamentos mais pequenos e com instrumentos que transmitem uma musicalidade mais densa.

Uma estreia que traz a Portugal e à igreja Matriz de Oeiras, um agrupamento francês, de Nantes, Capella Joanina e um agrupamento português Flores Música, para uma obra que todos conhecem como o requiem Português.

Uma estreia moderna de uma obra que evoca a morte dos músicos, no Festival de Música antiga de Oeras, que abre, em concerto esta noite.

14ª edição do Festival West Coast, Festival de Música Antiga de Oeiras, ainda durante todo o mês de novembro até 4 de dezembro.