Meio no Meio de Victor Hugo Pontes

Meio no Meio, é uma possibilidade que é o meio, e depois os caminhos que se abrem, numa espécie de clareira, que é o meio de um certo futuro.

Victor Hugo Pontes partiu desta ideia e seguiu durante três anos um grupo de várias gerações com pessoas que partem de vários lugares como Almada, Barreiro, Lisboa e Moita, estão nas margens, mas do rio Tejo, como uma metáfora. São não profissionais convocados para esta ideia de espetáculo, mas também há 3 profissionais e outros que entretanto passaram a ser, meio no meio conta as muitas histórias dos membros deste grupo, histórias agrestes? Victor Hugo Pontes prefere a palavra duras, histórias duras de guerra e de fome e de abandono da própria família.

Com texto de Joana Craveiro, onde se marcam num mapa afetivo e de memórias de cada um dos elementos do grupo, sempre com música intensamente intensa para movimentos duros, musica feita para este espetáculo de Throes + the Shine, mas também intima, o que se pedia para estes corpos.

Meio no Meio também põe em causa a maneira como organizamos o nosso passado e de alguma maneira olhamos o futuro, em cena a documentação dos factos e como cada um dos participantes

olha para a sua própria vida.

DIREÇÃO ARTÍSTICA Victor Hugo Pontes TEXTO Joana Craveiro CENOGRAFIA F. Ribeiro MÚSICA Marco Castro e Igor Domingues (Throes + The Shine) DIREÇÃO TÉCNICA E DESENHO DE LUZ Wilma Moutinho FIGURINOS Catarina Pé-Curto e Victor Hugo Pontes VÍDEO Maria Remédio APOIO DRAMATÚRGICO Madalena Alfaia INTERPRETAÇÃO Alegria Gomes, Benedito José, Dúnia Semedo, João Pataco, Leopoldina Félix, Luís Nunes, Maria Augusta Ferreira, Mavatiku José, Nérida Rodrigues, Paulo Mota, Ricardo Cardoso Teixeira, Rolaisa Embaló, Sidolfi Katendi, Teresa Amaral, Valter Fernandes, Yana Suslovets DIREÇÃO DE PRODUÇÃO Joana Ventura PRODUÇÃO EXECUTIVA Mariana Lourenço.

Meio no Meio, espetáculo de Victor Hugo Pontes, estreia no Teatro S. Luiz, em Lisboa às 20h00 e fica só até domingo 24 de Outubro.