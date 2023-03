"Menino Parque Mayer" é o tema vencedor do concurso Grande Marcha de Lisboa 2023

A música vai ser apresentada no desfile da Avenida da Liberdade, na noite de Santo António © Rita Chantr /Global Imagens (arquivo)

A música e letra de Carlos Leitão, "Menino Parque Mayer", venceu a edição deste ano do concurso Grande Marcha 2023, que será apresentada em junho, nas Festas da cidade de Lisboa.

Desde cedo que começou a cantar e a tocar guitarra clássica, mas só em 2010 é que Carlos Leitão deixou tudo para se dedicar à música. Natural de Lisboa, o antigo jornalista passou a integrar o elenco fixo do Clube de Fado, em Lisboa, até aos dias de hoje.

Carlos Leitão venceu aos 10 anos a "Grande Noite do Fado", na categoria de juvenis, e ao longo da sua carreira tem partilhado o palco com nomes como Cristina Branco, Custódio Castelo, Marco Rodrigues, Mário Pacheco, Cuca Roseta, Jorge Fernando, entre muitos outros.

A Grande Marcha 2023 recebeu um total de 22 candidaturas, avaliadas pelo júri em três categorias: apreciação da música, apreciação da letra e apreciação na generalidade. O painel de jurados foi composto pelo maestro, músico e compositor Carlos Alberto Moniz (em representação da Sociedade Portuguesa de Autores), pela cantautora Luísa Sobral e pelo compositor e diretor artístico Jorge Salgueiro.

O concurso da Grande Marcha de Lisboa é uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Lisboa e da EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, distinguindo anualmente a originalidade literária e musical dos autores da composição vencedora com um prémio no valor de 5500 euros.



A Grande Marcha 2023 será apresentada e interpretada por todos os participantes das Marchas Populares de Lisboa, em junho, no âmbito das Festas da cidade no desfile da Avenida da Liberdade, na noite de Santo António, assim como nas exibições prévias.