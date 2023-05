"Mensagem ambiental sob forma artística." Festival Moods junta mais de 40 atividades

O Festival Moods aborda temas sérios de "forma descontraída" © José Carmo / Global Imagens

O jardim Basílio Teles, em Matosinhos, acolhe já esta sexta-feira a primeira edição do Festival Moods, um evento com mais de 40 atividades, que se estende até domingo e foca-se no ambiente, cultura e sustentabilidade.

Destinado a todas as faixas etárias, o Moods tem uma programação extensa e variada. Concertos, feiras, espetáculos de rua, workshops e jogos tradicionais são algumas das atividades presentes ao longo dos três dias de festa.

Guiado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, o festival revela que abordará temas sérios, como as alterações climáticas, a produção e consumo sustentável, a crise na habitação e a igualdade de género, de forma leve e "descontraída".

Todos os participantes são convidados a interagir em conversas com outros protagonistas que também querem fazer do mundo um lugar melhor.

A festa, que tem como objetivo passar "uma mensagem ambiental sob a forma artística e cultural", dispõe de diversos "palcos" distribuídos ao longo de todo o jardim e possui uma organização em "alvéolos", onde vão decorrer os espetáculos, oficinas e tertúlias.

O coreto é o ponto de encontro ao final de cada dia, por volta das 18h30. Um espaço que vai ser animado com as atuações dos Retimbrar, na sexta-feira, dos Kumpania Algazarra, no sábado e, por fim, dos Be-Dom, no domingo.

Os caminhos do Jardim Basílio Teles vão ser ainda percorridos por três animações itinerantes. A "Brigada das Cores" é uma delas e pretende passar uma mensagem de igualdade e inclusão. "Todos diferentes, todos iguais" é o mote do espetáculo que pode ser visto já esta sexta-feira às 15h30 e às 17h00.

Com a animação "Luzes do Tempo" espera-se alertar para a adoção de "medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos" e vai marcar a estreia do festival logo às 11h30, repetindo-se durante a tarde. Por fim, a terceira animação itinerante será a "Fita Cola", um projeto com três personagens que "habitam num veículo-caravana", que promete contagiar o público com muita música e alegria a partir das 17h30 de cada dia.

E se "é de pequenino que se torce o pepino", os mais novos vão ter um espaço dedicado ao contacto com os clássicos jogos de tabuleiros e com os instrumentos tradicionais portugueses, como o cavaquinho, o bombo, a gaita de foles ou a flauta.

A importância de ver o planeta como uma casa é um propósito do palco Habitação que, segundo o programa do festival, será um "espetáculo entre quatro paredes e sobre três rodas", de Throsten Grutjen. Já o equilíbrio entre a natureza, o planeta, os seus recursos e a vida humana está presente na atuação com base no novo circo, interpretada pelos Malatitsch.

Estas são apenas algumas das muitas possibilidades de entretenimento que estarão presentes no Festival Moods, um evento que decorre nos dias 12, 13 e 14 de maio.

Inserido no âmbito do Fórum de Sustentabilidade e Sociedade, o festival, com entrada gratuita, é uma iniciativa do Global Media Group em parceria com a Câmara Municipal de Matosinhos, a Galp, Caixa Geral de Depósitos, Fundação INATEL e Grupo BEL. Ao longo de três dias, não faltarão atividades, espetáculos, música e duas feiras para visitar.