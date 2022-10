Mergulhar nesta ideia dos oceanos e da fotografia

© Créditos Reservados

A fotografia subaquática revela mundos que habitam neste planeta, mas raramente os podemos ver, a não ser que equipados vamos ao fundo do mar. Além disso, para além de ferramenta de trabalho, pode ser, é arte. Arlindo Serrão a voz da Portugal Dive, que promove esta ideia, acredita que sim.

Brandi Mueller, fotógrafa e escritora, Ellen Cuylaerts, fotógrafa da vida selvagem nos oceanos e Nuno Vasco Rodrigues, biólogo marinho que usa a fotografia como ferramenta de estudo e comunicação para a ideia de conservação e Nuno Sá - fotógrafo e realizador subaquático, que é o curador desta exposição, que aceitaram este desabafo e trouxeram à superfície estes trabalhos de longos anos.

Esta é a segunda edição do Diving Talks, que vai percorrer um pouco o país, conforme o interesse demonstrado, Arlindo Serrão quer que o país conheça e comece também, agora a formar um acervo de fotografias, deste mar que nos rodeia, e este é um encontro de gente que quer preservar os oceanos.

Mergulhar nesta ideia, conversar sobre os oceanos, olhar debaixo de água, respirar com água em redor e olhar as imagens que veem à superfície para dar uma outra ideia do oceano.

Diving Talks Underwater Photography Collection, está agora na Biblioteca Municipal de Grândola, ainda até domingo dia 15