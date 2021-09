MEXE em Lisboa

© créditos reservados

Era um desejo antigo e agora pela primeira vez, desde o inicio o MEXE, Encontro Internacional de Arte e Comunidade saiu do Porto. Agora está em Lisboa, Hugo Cruz, quem responde pelo MEXE,

aponta o parceiro Culturgest como o grande responsável pela vinda a Lisboa.

Nesta sexta edição do Encontro Internacional de Arte e Comunidade tem o risco como tema de fundo. Neste ano especial de pandemia em que tudo se agravou, como pode o risco acelerar a criação artística, ou a ação política, e a vivência comunitária.

Um festival que tem, no Porto uma dimensão participativa, com as comunidades, alguns moradores de zonas mais desiguais e começa também a criar essa dimensão em Viseu e agora em Lisboa

Projetos inclusivos, peças de teatro discussões alargadas, instalações o oficinas, três dias de MEXE em cima do risco, agora em Lisboa.

Encontro Internacional de Arte e Comunidade, MEXE, pela primeira vez fora do Porto, agora em Lisboa, na Culturgest, sexta dia 01 de outubro, sábado dia 02 e domingo dia 03 de Outubro de 2021.