Miguel Araújo e António Zambujo: sete anos depois, "a pica" que tocarem juntos lhes dá

Por Teresa Dias Mendes 26 Agosto, 2022 • 13:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É um dos três palcos mágicos da vida de Miguel Araújo: "Vi aqui muitos concertos na minha adolescência, passei aqui muitas festas, tenho cá família." Vir ao Crato não é só mais um concerto para o músico do Porto. "Para mim não é. O Coliseu do Porto, a Queima das Fitas e o Festival do Crato são os três palcos mágicos da minha vida."

Esta noite foi a quarta vez que o pisou, duas ainda com os Azeitonas, e duas com a própria banda, mas sem nunca esquecer o "puto que no recinto das festas viu pela primeira vez Scorpions ou Rui Veloso".

Isto mesmo foi recordando ao longo de um concerto que começou depois da uma da manhã, e que é seguramente o mais cantado pelo público, cujo coro de vozes repetiu não só refrões, como letras de uma ponta à outra.

E assim foi também quando António Zambujo subiu ao palco, o último dos três convidados de Miguel Araújo no alinhamento da noite, e dois dias depois de se saber que a dupla "Arambujo" iria regressar para dois concertos em Outubro do próximo ano, depois de terem esgotado 28 Coliseus em 2016. A cumplicidade entre os dois parece como o vinho do Porto, ou como diz César Mourão, "eles já fazem isto tão bem, que nem se juntasse sei lá, o Elton John, só estragava".

Ouça a reportagem da TSF. 00:00 00:00

António Zambujo e Miguel Araújo vão atuar a 7 de Outubro de 2023 na Altice Arena, em Lisboa; e no dia 28 do mesmo mês na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Os bilhetes foram colocados à venda esta terça-feira, 23 de agosto, e vão dos 20 aos 100 euros.

Barbara Tinoco no Crato, "a alegria do primeiro ano na estrada"

Antes do concerto de Miguel Araújo subiu ao palco do Festival do Crato, Bárbara Tinoco: "Quando era pequena o meu sonho era ser o Miguel Araújo, que é a minha inspiração e a minha referência, e hoje aqui estou e talvez possa inspirar outras meninas a seguirem o seu sonho."

© Cortesia Festival do Crato

Este ano, depois de ter esgotado os Coliseus, a cantora e compositora percorre o primeiro ano na estrada. "Para mim está a ser muito mágico, este ano confirma que apesar do cansaço, quando subo ao palco sou uma pessoa muito mais feliz e as pessoas transformam todas as noites, o nosso dia."

Ouça a entrevista com Bárbara Tinoco. 00:00 00:00

Carolina de Deus e Nena foram as convidadas de Bárbara Tinoco no Festival do Crato, "duas amigas que já fazem parte da família".