Miguel Guedes: "O Coliseu do Porto é um dos desafios mais aliciantes que recebi"

Miguel Guedes © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Miguel Guedes confessa que abraçar a direção do Coliseu do Porto é dos desafios mais bonitos que vai ter pela frente. Ali viveu momentos inesquecíveis no palco e na plateia.

O vocalista dos Blind Zero quer manter a relação umbilical entre o Coliseu e a cidade, por isso aceitou o convite, feito pela autarquia portuense, de imediato.

À TSF, Miguel Guedes diz que esta é uma oportunidade para retribuir o que já recebeu do Coliseu do Porto, onde assistiu a inúmeros espetáculos, desde ópera, bailado e cinema.

Miguel Guedes conta à TSF os planos e as memórias que coleciona do Coliseu do Porto. Peça de Sónia Santos Silva com sonorização de Joaquim Pedro 00:00 00:00

Ciente da ligação entre a cidade e o coliseu, Miguel Guedes quer estreitar ainda mais os laços entre as duas partes.

A nomeação de Miguel Guedes tem que ser deliberada em Assembleia Geral da Associação dos Amigos do Coliseu. A Câmara do Porto diz que deverá ser convocada para o início do próximo ano.

Miguel Guedes sucede a Mónica Guerreiro, que presidiu à direção desde março de 2020.

Músico, autor e intérprete, Miguel Guedes nasceu no Porto e é diretor da Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes e Executantes.

Desde 2014, é colunista semanal de política no Jornal de Notícias ​​​​​Em 2014, foi agraciado com a Medalha Municipal de Mérito da cidade do Porto, Grau Ouro.