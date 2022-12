Miguel Guilherme © Rita Chantre / Global Imagens

Talvez o velho Léo "ainda em construção" venha a juntar-se a uma meia dúzia de personagens que o ator guarda numa galeria pessoal "de personagens que fez bem". Não há angústia nesta coisa de ser o seu primeiro papel de velho "o que é bom no teatro é que há papéis para todas as idades".

"E eu não estou velho e relho, mas já tenho alguma idade." Aos 64 anos, Miguel Guilherme interpreta um velho pugilista, internado numa ala isolada dum lar, por ser considerado perigoso, e vê-se forçado a partilhar o espaço com um jovem condenado pelo tribunal a cumprir serviço comunitário.

Da marginalidade latente ao conflito intergeracional, o encontro tem tudo para dar errado "um de 22 anos e outro de 70, podem falar e gastar palavras, mas dificilmente se entendem". Será outro o desfecho "aquelas duas pessoas conseguem de facto gostar um do outro, foi um encontro feliz e salvam-se um ao outro."

Em entrevista à TSF, Miguel Guilherme fala dos desafios que habitam neste personagem, do milagre do teatro, da cultura, da cabeça e do coração. E lá mais para o final, surge à memória um certo cenário, para um ator na reforma.

"O Coração de um Pugilista" estreou em outubro e permanecerá em cena até janeiro. De quarta a domingo na Sala Vermelha do Teatro Aberto em Lisboa.

Com encenação de João Lourenço e dramaturgia de Vera San Payo de Lemos, a peça conta com interpretações de Bárbara Vagaroso, Gonçalo Almeida e Miguel Guilherme.