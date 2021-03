Mina, como abraçar, como beijar, como chorar

© Carlota Lagido

Mina é uma ideia que se pode converter em muitas outras ideias de espetáculo, esteve para estar em palco em março do ano passado e com o confinamento voltaria este março, ora foi de novo abalroado pela pandemia e Carlota Lagido decidiu fazer um outro projeto, agora em versão vídeo, para ser visto na internet.

O coletivo de Mina viajou e gravou em imagens em residência artística na casa de campo de Carlota Lagido, a mesa Mina, um lugar à mesa com comida, como se fosse uma natureza morta, mas onde tudo acontece, um manifesto sobre mulheres que viveram em diferentes épocas, viveram conflitos de desigualdade e violência de género específicos de cada época, de cada lugar.

Neste caso não há publico mas há um outro olhar da câmara, que traz estas imagens desta mesa, no campo, de toalhas grandes, até ao chão e comida em cima da mesa.

Carlota Lagido quer trabalhar com mulheres, umas artistas outras não-artistas, e em cima de cada mesa mina há uma possível plataforma de ativismo feminista. Mina é um projeto assumidamente feminista, é um projeto com e sobre mulheres. o que fazer agora, como tocar na outra agora, como tirar comida do prato com o mesmo garfo, com a mesma mão, como abraçar como beijar, como chorar, como cuspir, como gritar agora?

Mina de Carlota Lagido, em versão online, no Teatro S.Luiz, ainda até domingo, disponível das 19h00 até às 00h00.