Ministra da Cultura garante que coleção Berardo está em segurança

Sem desvendar ainda se o Estado pondera comprar ou nacionalizar a Coleção Berardo, a ministra da Cultura garante que o acervo está em segurança e que está a trabalhar no assunto "com reserva". Graça Fonseca, ouvida no Parlamento, promete ter uma solução dentro do prazo e que mantenha a integridade da Coleção Berardo.

"A coleção está em condições de segurança. Temos os mecanismos necessários, quer do ponto de vista do CCB, quer do ponto de vista jurídico, para manter a coleção íntegra e segura."

A governante acrescentou que "o assunto merece reserva, merece que trabalhemos em conjunto e com alguma discrição".

A Justiça decretou o arresto da Coleção Berardo, mantendo como" fiel depositário" das obras a Fundação do Centro Cultural de Belém e exigindo que as obras estejam à disposição do público em geral.