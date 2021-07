Ministra, sobre Tiago Rodrigues: "O teatro e as artes portuguesas estão a ganhar destaque internacional"

Graça Fonseca © LUSA

Em entrevista a Fernando Alves, na manhã TSF, a ministra da Cultura reconheceu não ter ainda um nome para suceder a Tiago Rodrigues na direção do Teatro Nacional D. Maria II. O encenador trocará a liderança desta instituição pela direção do Festival d' Avignon em 2022.

"Estamos no tempo de dar os parabéns ao Tiago. É um momento muito importante, estamos muito orgulhosos." Graça Fonseca assinala que o criador "fez um trabalho extraordinário" à frente do Teatro Nacional D. Maria II, e que este "é um momento em que podemos dizer que o teatro e as artes portuguesas estão crescentemente a ganhar destaque internacional".

A governante encara este destaque como "muito positivo" e uma conquista que "nos enche de orgulho".

Quanto à substituição no Teatro Nacional D. Maria II, não há o que recear: a transição vai ser pensada com tranquilidade, e há muitas pessoas em Portugal que podem continuar o trabalho, argumenta a governante. "Será, certamente, um processo tranquilo", conclui.