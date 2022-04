Misantropo, farto, sai de cena

© Créditos Reservados

O convite foi feito a Nuno Carinhas para encenar esta versão de Martim Crimp do Misantropo, mas começa por avisar que não é uma comédia, não é para ter piada, não gostamos de nos, de nós.

Alceste, o único nome que fica de Molière, é ele o misantropo, não se dá bem com a hipocrisia e aquilo a que chama as caluniosas piadas do tagarelas, ninguém escapa, políticos, agentes e críticos de teatro, todos!

Alceste é um artista reconhecido, que está terrivelmente apaixonado por esta jovem atriz, mas é uma atracção complicada, cheia de entraves a começar pela própria natureza das convicções que tem do mundo.

Tão contra o mundo o mundo todo que quer mesmo que a humanidade tenha um fim, embora Nuno Carinhas diga que é apenas retórica, na conversa com um amigo.

A hipocrisia e a verdade e a inconformidade, o misantropo acaba por sair de cena, porque já não aguenta mais.

Texto de Martin Crimp a partir de Molière, Encenação de Nuno Carinhas, Tradução Daniel Jonas

Cenografia e figurinos Nuno Carinhas, com Ana Vaz, Luz Guilherme Frazão, Intérpretes André Pardal, Ivo Alexandre, Ivo Marçal, João Cabral, João Farraia, Leonor Alecrim, Pedro Walter, Teresa Gafeira e Tânia Guerreiro, Companhia de Teatro de Almada

O Misantropo de Martim Crimp da Companhia de Teatro de Almada, estreia amanhã, sexta feira, 29 de abril e fica de quinta a sábado, às 21h00, quartas e domingos, às 16h00, até 2 de maio.