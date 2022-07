Missão cumprida no palco Inatel do FMM Sines. Vêm aí os Cabeçudos

Início da 22.ª edição do FMM Sines © Tiago Canhoto/Lusa

Mais público e a mesma mistura de gerações "percebe-se a ânsia de sair à rua" neste primeiro fim de semana do Festival. Para Francisco Madelino, Porto Covo celebrou o reencontro do público com as músicas do mundo, "e esse é também o compromisso do Inatel". A partir de quarta-feira, a animação do Inatel é outra neste festival.

Zés Pereiras, Cabeçudos, Concertinas e sabe-se lá mais o quê. Ao final da tarde a tradição pode voltar a ser o que era nas escadas que vão da Avenida Vasco da Gama ao Castelo de Sines. "Há uma grande relação entre o Castelo e o palco Vasco da Gama e a animação de rua vai unir a música às danças tradicionais", explica Francisco Madelino, apresentando a nova aposta do Inatel para os próximos dias do festival.

A partir de quarta-feira prepara-se para ser surpreendido por visitantes até agora nunca vistos nas 22 edições do FMM SINES. Em entrevista à TSF, o presidente do Inatel faz um balanço do primeiro fim de semana, em sintonia com as apostas da Fundação, prestes a fazer um século " turismo sustentável e diálogo cultural."

Ouça aqui a entrevista com Francisco Madelino 00:00 00:00

A Fundação INATEL, parceiro principal do FMM Sines, anima as ruas do centro histórico e a Avenida Vasco da Gama, no período 19h00 - 20h30, com os projetos Banda às Riscas (27 de julho), Al-Fanfare (28 de julho), Concertinas e Cabeçudos (29 de julho) e Associação de Zés P'reiras de Antas (30 de julho).