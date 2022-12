Mistifório, é a primeira exposição de Território #1, na Culturugest

© Vera Marmelo

Por José Carlos Barreto 19 Dezembro, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Território, é um ciclo que parte da colaboração entre a Fidelidade Arte e a Culturgest, nove exposições, com outros tantos curadores. Mistifório é a primeira, com curadoria de Naxto Checa, que tem percorrido a vida, com a arte contemporânea e o mundo, e foi buscar aos gabinetes de curiosidades, do século XVI, para lhe fazer o contrário, juntar o que não é de juntar, mas cria uma outra ideia para quem vê.

Natxo Checa, quis fazer com esta exposição, um caminho com vários cruzamentos, com vários trilhos, até como o futebol.

Ligar obras e objetos e de nomes como Almada Negreiros, Malangatana ou Pedro Casqueiro, ou António Quadros, ou Alexandre Estrela.

Natxo Checa, também quis mostrar, de novo, artistas de arte contemporânea, que estão de alguma forma esquecidos, juntos com os novos, criando também uma ideia de espanto, diante das obras conjugadas com outros objetos.

Mistifório, exposição, na Fidelidade Arte, em Lisboa, ainda até 20 de janeiro de 20223 e depois, em fevereiro, segue para a Culturgest Porto, sempre com entrada gratuita.