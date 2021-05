Momento I, no temps d'images

© creditos reservados

Já era uma previsão do Festival Temps D"images, ser repartido em dois momentos, acontece agora, nos vinte anos do Festival, maio junho e Outubro Novembro, Mariana Brandão a diretora artística, está feliz por finalmente conseguir fazer esta programação apesar de fazer e refazer mil vezes todo o programa.

O Temps D"Images, Momento I, começa hoje com a estreia absoluta de Ghost, no pequeno auditório do Centro Cultural de Belém, um solo de Luis Marrafa, um solo com diálogos.

estão anunciadas 3 estreias absolutas, mas com a marcação e desmarcação, há agora alguma dificuldade em contabilizar, mas a ideia é mostrar o trabalho mais contemporâneo de imagem e performance, entre o palco a imagem e este novo mundo da pandemia. Momento I do Temps D"images começa hoje:

Temps D"images, Momento I de hoje 12 de maio a 6 de junho de 2021, em Lisboa