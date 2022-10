Momento II, para o Festival Temps D"Images.

© Créditos Reservados

O Fetival Temps D"Images, em Lisboa, é o único sobrevivente de uma rede que foi europeia, nesta edição dos 20 anos, está repartido em dois momentos, agora é o momento II, para esta ideia que se mantem, mesmo com variações como reconhece a diretora Mariana Brandão, ter o palco e a imagem, em duas décadas de trabalhos apresentados.

O Temps D"Images espalhasse por vários espaços de Lisboa, dez espetáculos, para este Momento II,

com teatro, performance, dança, música, entre estreias absolutas, reposições e primeiras apresentações na cidade.

A 15 e 16 de Outubro, o Coreto da Praça José Fontana junta a performance, instalação Sufocada, em Lágrimas, de Eunice Gonçalves. No sábado, dia 15, está marcado o debate deste Momento II, também na Praça José Fontana, com Ana Pais a convidar o investigador Jorge Martins Rosa e a encenadora e investigadora Graça P. Corrêa para uma conversa sobre Quem tem medo das emoções?, a partir do livro com o mesmo título que será distribuído pelo público presente.

Nesse fim-de-semana, de 15 e 16 de outubro, Bruno Bandolino e Bibi Dória estreiam a performance La Burla no espaço artístico MONO Lisboa.

A 20 e 21 de Outubro, no Hangar, em Campolide, estreia em Portugal a performance ƎSPÉCIE, de Valéria Braga, Rodrigo Cunha e Kleber Dâmaso, seguida de uma conversa informal com a equipa de artistas brasileiros.

A 22 de Outubro, Tiago Cadete e Solange Freitas apresentam o documentário CORTEJO no Auditório do Museu Colecção Berardo.

No TBA - Teatro do Bairro, Mário Coelho apresenta, entre 27 e 30 de Outubro, a peça Se te portares bem vamos ao McDonald"s, em estreia absoluta, e entre 4 e 6 de Novembro Rita Delgado traz à CAL/Primeiros Sintomas a peça Miopia, também em estreia absoluta. O encerramento do Momento II da edição que celebra os 20 anos do Temps d'Images vai ser a 5 e 6 de Novembro, no Music Box, com a estreia absoluta de LEBRE, de Alexandre Pieroni Calado e João Ferro Martins.

O Temps D"Images sobrevive, mantém-se emocionalmente vivo, um festival agora em dois momentos, com muitos espetáculos a estrear nesta edição dos 20 anos, em Lisboa, Momento II, até 6 de novembro