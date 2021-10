Momento II, Temps D'Images

© créditos reservados

A décima nona edição do Festival Temps D"Images tem o momento II com sete novas peças, quatro são estreias absolutas e três são primeiras apresentações em Lisboa, de resto como tem acontecido no Temps D"images. Mariana Brandão a diretora do festival acredita que mesmo que não sejam todas peças a estrear, há um certo sabor de novidade, depois de tudo o que passou nos últimos tempos.

O Temps D"images quer manter a ideia inicial, a imagem e a performance, mais do que, ressalva Mariana Brandão, mais do que palco, no sentido tradicional, até porque há peças que não têm propriamente um palco.

Tradicionalmente o Temps D"images marcava Lisboa no final de outubro e novembro até dezembro, mas esta edição, até por razões da pandemia, foram criados dois momentos e a diretora quer manter esta ideia Temps D"Images em dois momentos, na primavera e no outono.

Momento II do Temps D"images, em dois tempos, começa com A Importância de ser Alan Turing, de Miguel Bonneville, na Casa do Capitão - Fábrica do Pão,

A 23 e 24, com a performance duracional Cobertos pelo Céu / Paisagem em Linha, de Gustavo Ciríaco, uma estreia absoluta que se apresenta na Galeria Avenida da Índia.

Nas mesmas datas e local, mas em diferentes horários, apresenta-se a estreia em Lisboa Salão para o Século XXI, de Isabel Costa, também uma performance duracional.

De 25 a 29 de Outubro a estrutura Terceira Pessoa traz QR Code, em estreia absoluta, à Rua das Gaivotas, 6, enquanto, a 28 e 29, Cláudia Gaiolas, Paula Diogo, Alexander Kelly e Chris Thorpe apresentam a quarta estreia absoluta deste Momento II do Temps d'Images 2021, A Estação de Outono - Ciclo Sobre Lembrar e Esquecer III, na Blackbox do Centro Cultural de Belém.

Missed-en-Abîme, de Rogério Nuno Costa, estreia em Lisboa a 6 e 7 de Novembro, no Museu Coleção Berardo. Na mesma data, mas no Museu Nacional do Teatro e da Dança, apresenta-se Dobra, de Romain Beltrão Teule, também uma estreia absoluta neste Momento II.

Temps D"Images, abre amanhã, quinta feira, dia 14 de outubro, e fica neste Momento II, até 7 de novembro.