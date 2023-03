Monstra, com 100 anos de cinema de animação em Portugal

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 15 Março, 2023 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Começa esta quarta feira 15 de março, a edição 22, do Monstra, Festival de Animação de Lisboa. que marca os 100 anos do cinema de animação. Em 1923 Joaquim Guerreiro realizava "O Pesadelo do António Maria", primeiro filme, daquilo a que se chamava desenhos animados. Fernando Galrito é o director do Festival Monstra, e esta edição mostra este tempo e vitalidade do cinema de animação português.

Numa edição que vai ter mais de 400 filmes, a concurso e para ver em várias secçãoes e para além do seculo do cinema de animação em Portugal, o Japão vai ser o país homenageado, com as produções de cinema dos mestres históricos aos mais contemporâneos. Portugal pioneiro na animação mas também com a relação que temos com o Japão, com esse aniversário dos 480 anos da chegada dos navegadores portugueses ao Japão.

Ainda para ver nesta vigésima segunda edição 4 exposições e muitos convidados que vão passar pelo Festival Monstra.

22ª Edição do Festival Monstra, Festival de Animação de Lisboa, de 15 de março, até 26 de março, no cinema S. Jorge e Cinemateca Portuguesa e noutros locais de Lisboa.