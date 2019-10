Mon€y, da Mala Voadora

© José Caldeira

Como na gravações das sitcoms, com publico, o estúdio é lugar de uma longa estadia, neste caso o publico sabe que vai ver um espetáculo de teatro mas tudo se passa como se fosse a gravação de TV. Jorge Andrade dirige um texto de Deborah Pearson, habituada a escrever sitcoms como esta. Todos os sentimentos vão ser alterados no segundo episódio porque o que está a acontecer é a gravação de dois episódios da sitcom, um segue todas as linhas de uma história normal até que o tema dinheiro entra com tema de discussão. Aí a dramaturga entra em cena, altera o guião, porque ficou impressionada com um documentário que viu na Netflix, sobre o futuro do capitalismo mundial. Este é um espetáculo para entreter, Jorge Andrade quer que a Mala Voadora, a companhia que dirige, seja isso mesmo um lugar para entreter as pessoas. Mas aqui, o melhor aqui é não falar de dinheiro, Money, é esse o momento para se falar do assunto.

direção Jorge Andrade / mala voadora, texto Deborah Pearson, tradução Marco Mendonça, com Jorge Andrade, Manuel Moreira, Marco Mendonça, Maria Jorge, Tânia Alves , cenografia José Capela, com edição de imagem de António MV, figurinos José Capela, desenho de luz Rui Monteiro, música original e sonoplastia Sérgio Delgado, direção técnica João Fonte, assistência de encenação Maria Jorge , vídeo de divulgação Jorge Jácome e Marta Simões, fotografia de divulgação António MV, direção de produção Patrícia Costa, produção executiva Andreia Bento, Mariana Dixe, produção mala voadora, coprodução TNDM II, residência artística Alkantara , apoio Câmara Municipal do Porto / Criatório, ArtWorks - art production

Money, da Mala Voadora, estreia amanhã na sala Garrett do Teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa e fica quarta e sábado às 19h30, quinta e sexta às 21h30 e domingo às 16h30, até 03 de novembro.