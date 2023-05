Moria, no pior campo de refugiados da Europa, no FITEI

© Créditos Reservados

Moria, já ardeu, quase por completo, e queimou muitas das esperanças de quem tem a vida adiada, naquele que já foi descrito por muitos, como o pior campo de refugiados da Europa. Gonçalo Amorim, dire tor do FITEI faz aqui de cicerone deste espetáculo, que nos faz viver, neste campo, entrando para uma enorme tenda, que é o cenário, e onde o encenador Mário Vega esteve a viver uns dias.

É a realidade em teatro, ali diante de nós, com duas atrizes e dezenas de outras vozes e vídeo dentro desta tenda para uma pequena plateia que senta no interior e que deixa os sapatos cá fora.

Estamos agora em Moria, somos também refugiados, nem que seja na consciência, quando entramos nesta tenda.

Um lugar, Moria, onde a vida interrompida, violentada, espera, espera.

Encenação E Espaço Cénico Mario Vega Texto Ruth Sánchez, Marta Viera, Mario Vega, Luis O"malley, Nicolás Castellano, Valentín Rodríguez Baseado Em Testemunhos De Saleha Ahmadzai, Zohra Amiryar (AFEGANISTÃO), Douaa Alhavatem (IRAQUE) Desenvolvimento Pedagógico Gemma Quintana Dramaturgia Luis O"malley Fotografia E Vídeo Anna Surinyach Consultor De Conteúdos Nicolás Castellano Desenho De Luz E Projeções Tony Perera Sonoplastia Blas Acosta Direção De Produção Valentín Rodríguez, Interpretação Marta Viera, Andrea Zoghbi

Moria, no Teatro Carlos Alberto, dentro do FITEI, sexta 19 e sábado 20 de maio, às 18h00 e às 21h00, e também em Viana do Castelo, no domingo com duas récitas, às 19h00 e às 21h00.