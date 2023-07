Mornas, fados e piano para comemorar 70 anos de carreira de Vitorino d'Almeida

Por Ana Peixoto Fernandes 20 Julho, 2023 • 10:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mornas, fados e música clássica, tudo num só espetáculo para comemorar os 70 anos de carreira de António Vitorino d' Almeida, na fronteira entre Valença e Tui (Espanha).

Um concerto com o maestro ao piano, acompanhado pelas vozes de Katia Guerreiro e Cremilda Medina, e respetivos músicos, está previsto para sábado à noite (21h30 horas) no jardim municipal de Valença, no âmbito da 11ª edição do Festival Internacional de Teclas, IKFEM.

Aos 83 anos, António Vitorino Almeida, ainda recorda o seu primeiro concerto. "A primeira vez que subi a uma espécie de palco, era um estrado, para tocar piano para um público ouvir foi na casa de Gouveia, em Lisboa. Toquei uma peça dedicada ao Viriato. Era um poema sonfónico chamado Viriato", recordou à TSF, adiantando que até guarda uma imagem que ilustra esse momento. "Perguntaram-me: a tua carreira começou quando? E eu, de repente, olhei para uma fotografia que sempre esteve ali, no mesmo sítio, e disse: foi aqui que começou. Fui ver atrás [da imagem] e tinha um carimbo com a data. Foi feita quando eu tinha 13 anos".

Ouça a reportagem da jornalista Ana Peixoto Fernandes. 00:00 00:00

Setenta anos depois, o festival internacional de teclas, na fronteira entre Valença e Tui, acolhe um concerto de comemoração da carreira do maestro, que assim regressa assim a uma região que o marcou para toda a vida.

"Nem me fale em Viana do Castelo e nessas zonas, porque quando me falam começo a sentir umas saudades tremendas. É pior morna", disse.

O festival transfronteiriço que une as margens do rio Minho, decorre entre 20 e 25 de julho.

Ao longo dos cinco dias, realizam-se 12 concertos em entrada gratuita.

O primeiro será esta quinta-feira à tarde, com Delphine Coutant, que se define com "uma trovadora do século XXI", a tocar um piano flutuante junto à Marina de Tui.

O espetáculo intitula-se "Dos Sistemas Solares" e navega entre uma mini ópera pop e uma tragédia antiga. Conta ainda com Daniel Trutet (violoncelo) e Jenny Violleau (trombone).