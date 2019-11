Morrer por Exaustão de Trabalho

© Filipe Ferreira

Karoshi em japonês é o nome para a morte por exaustão de trabalho, neste espetáculo O Teatro da Cidade leva o assunto para o direito ao trabalho, sim mas também as novas formas de escravatura a que nos sub temos. Guilherme gome um dos criadores do coletivo de criadores fala precisamente nesse ponto de partida, morrer a trabalhar, vamos começar pelo principio o titulo do espetáculo.João Reixa outro dos criadores do teatro da Cidade não quer acabar com o trabalho, até porque o trabalho pode ser a concretização de uma qualquer coisa, o pior é quando o trabalho anula a pessoa.A ideia de Karoshi, ou seja um espetáculo onde o ponto de partida é morrer por excesso de trabalho, não é um panfleto, nem um alerta é sim a arte, um palco e uma ideia em cena. karoshi quer dizer morrer por excesso de trabalho é uma epidemia, é um mundo onde o trabalho não dignifica, mata.

criação Teatro da Cidade, com Bernardo Souto, Guilherme Gomes, João Reixa, Nídia Roque e Rita Cabaço, cenografia Ângela Rocha, desenho de luz Rui Seabra, produção Teatro da Cidade, coprodução TNDM II, apoio GDA, parceria residência Espaço Alkantara

Karoshi, do teatro da Cidade, está na Sala estúdio do teatro nacional D. Maria II, em Lisboa e fica quarta e sábado às 19h30, quinta e sexta às 21h30 e no domingo, último dia, às 16h30.