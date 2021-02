Morreu a atriz Carmen Dolores

Carmen Dolores © Gustavo Bom/Global Imagens

Morreu a atriz e escritora Carmen Dolores. A artista nasceu a 22 de abril de 1924, em Lisboa, e morreu esta terça-feira, confirmou a TSF.

O percurso da atriz iniciou-se na rádio, mais concretamente no teatro radiofónico. Tinha apenas 12 anos, mas trabalhou ao lado de nomes como Rogério Paulo, Alves da Costa e Laura Alves. Aos 19 anos, estreava-se no cinema, na adaptação em filme do romance de Camilo Castelo Branco "Um Amor de Perdição".

A carreira de Carmen Dolores ficou também marcada por "Um Homem às Direitas" (1945), filme com que foi premiada enquanto melhor atriz, e "A Vizinha do Lado". No mesmo ano, integra a companhia Os Comediantes de Lisboa, sediada no Teatro da Trindade, onde foi colecionando sucessos.

Em 1951, sobe ao palco do Teatro Nacional D. Maria II, sob a direção de Amélia Rey Colaço. Nessa fase de carreira, destaca-se a peça "Frei Luís de Sousa", de Almeida Garrett.

Ouvido pela TSF, emocionado, Carlos Avilez sublinha que Carmen Dolores era "uma grande atriz, uma grande senhora, uma mulher com uma categoria enorme em cena a representar, com uma disciplina, com um rigor, é extraordinário, faz-me muita impressão".

Avilez recorda a "grande amizade" que tinha com a falecida atriz: "Éramos muito amigos, falávamos muito, ela telefonava-me praticamente todos os meses ou todas as semanas, era assim uma amizade muito grande, estou muito impressionado."

Carlos Avilez refere-se a Carmen Dolores como "um exemplo a seguir". "A Cármen era um exemplo e uma pessoa adorada pela classe, o exemplo que ela dá de dignidade de uma profissão", acrescenta.

A atriz morreu esta terça-feira, aos 96 anos.