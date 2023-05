Por Cátia Carmo 29 Maio, 2023 • 19:20 Partilhar este artigo Facebook

O teclista da banda Ornatos Violeta, Elísio Donas, morreu esta segunda-feira aos 48 anos, avançou à TSF fonte próxima da banda. Para já desconhecem-se as causas da morte do artista.

No início do mês a banda atuou na Queima das Fitas do Porto.

Elísio Donas foi um dos fundadores do grupo composto também pelo vocalista Manel Cruz, o guitarrista Peixe, o baixista Nuno Prata e o baterista Kinörm.

Além dos Ornatos Violeta, o músico tinha atualmente dois novos projetos: Gato Morto e Deconstructed Versions, onde interpretava canções míticas de bandas icónicas como os The Beach Boys e os The Beatles.